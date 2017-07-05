Самед Сеидов: «Вопрос о зверствах армян будет поднят в ПАСЕ»

В связи с фактом артиллерийского обстрела мирного населения села Алханлы Физулинского района Азербайджана, совершенного 4 июля ВС Армении, будет направлено обращение в ряд международных организаций, в том числе в Совет Европы. Об этом АПА заявил глава делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ Самед Сеидов.

Он отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение на очередной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По словам С. Сеидова, произошедшее вчера ночью событие стало причиной гибели пожилой женщины и маленького ребенка, что является преступлением против человечности, не укладывающимся даже в рамки правил ведения войны:

«Конечно же, Совет Европы, в том числе и другие международные организации, должны дать этому оценку. В рамках своих полномочий мы предоставим всем международным организациям факты, фотографии и потребуем дать этому юридическую оценку. Армяне уже не смогут скрыть этот зверский факт. Кровь этой женщины и маленького ребенка не должна быть напрасно пролитой».

С.Сеидов отметил, что на очередной сессии ПАСЕ большинство вопросов связано с Азербайджаном. Этот вопрос займет большое место среди них: «Он будет обсужден на всех заседаниях».