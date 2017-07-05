Баку должен предпринять все возможные меры, чтобы режим Саргсяна понес наказания за свои преступления перед азербайджанским народом, заявил haqqin.az экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов.

Нынешний режим Армении осуществил столько злодеяний против азербайджанского народа, что ему давно пора ответить за все содеянное перед международным трибуналом, полагает политик.

«К большому нашему сожалению, международное сообщество никак не хочет замечать его беззаконий. Убийство азербайджанского ребенка, которое осуществили вчера армяне, - это хуже фашизма. Это дикость, это варварство. Поднять руку на ребенка - кощунственно. Мы имеем дело с античеловеческим режимом, для которого не осталось ничего святого.

Наши вооруженные силы должны показать, что готовы защищать безопасность нашей страны, жизнь наших граждан. Поэтому мы должны всегда держать порох сухим. Решение международных проблем дипломатическим путем, безусловно, хорошо, но сегодня армянская сторона не оставляет нам выбора. А международному сообществу пора снять розовые очки и взглянуть на ситуацию реально. Пока мир молчит, преступления саргсяновской хунты становятся все коварнее и чудовищнее», - сказал экс-президент.