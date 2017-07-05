Бахар Мурадова на сессии ПА ОБСЕ: «Я лично знала убитых армянами жителей Алханлы»

«Нападения армян на гражданских лиц вдоль линии соприкосновения, к сожалению, носят систематический характер. Мне особенно больно, потому что я лично знала погибших в селе Алханлы Физулинского района, а теперь их нет в живых». Как сообщает Report, об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, выступая на пленарной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Вице-спикер отметила, что нагорно-карабахский конфликт продолжает уносить жизни мирных граждан. Она заявила, что 4 июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу село Алханлы Физулинского района, в результате чего погибли Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева (1967 г.р.) и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева.

Б.Мурадова призвала депутатов ПА ОБСЕ осудить это преступление армян.

Б.Мурадова также призвала чаще организовывать встречи депутатов ПА ОБСЕ с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в рамках пленарных сессий. Она напомнила, что в рамках пленарной сессии в Хорватии депутаты провели встречу с посредниками по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, обменялись с ними мнениями: «Мы надеемся, что эта практика будет иметь место и в будущем, поскольку парламентарии могут посодействовать в их работе, внести свой вклад».