Минобороны Азербайджана: «Враг понес потери, хотя скрывает это»

Вооруженные силы Армении систематически подвергают обстрелам позиции ВС Азербайджана, сказал в среду глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы на совместном брифинге официальных представителей МИД, Минобороны и Генеральной прокуратуры Азербайджана, комментируя последние события на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Последняя атака армянских ВС произошла против мирных жителей, сказал он, добавив, что азербайджанские ВС незамедлительно ответили врагу.

«Враг понес потери, хотя скрывает это», - сказал В.Даргяхлы.

Официальный представитель минобороны отметил также, что гражданское население азербайджанских населенных пунктов постоянно подвергается обстрелу со стороны вооружённых сил Армении.