Обострение в зоне карабахского конфликта и гибель мирных жителей (женщины и ребенка) не оставили равнодушными и экспертов на постсоветском пространстве. В беседе с haqqin.az Петр Петровский — политолог, научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси — сразу отметил, что вмешательство ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в конфликт абсолютно исключено.

«Беларусь имеет очень хорошие отношения с Азербайджаном. Связи между Баку и Минском лучше, чем между Минском и Ереваном. Мы не пойдем на то, чтобы структуру ОДКБ задействовали в решении данного конфликта без воли на то Азербайджана», — заявил собеседник.

Есть и экономический фактор: «У нас товарооборот с Азербайджаном выше, у нас более тесные отношения. И это несмотря на то, что Азербайджан не входит в ЕАЭС и ОДКБ. Кроме того, вмешательству ОДКБ в конфликт помешает и Казахстан, да и Россия».

Петровский уверен, что решение карабахского конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана. При этом, как говорит эксперт, возможна определенная автономия для бывшей НКАО: «Подчеркну, что территориальная целостность — основное условие».

По мнению Петровского, необходим новый толчок для решения карабахского конфликта на основе принципов Хельсинкских соглашений, то есть речь о все той же территориальной целостности.

«В рамках ОДКБ имеется достаточно взвешенное мнение. Там далеко не только одна Армения, которая втянута в этот конфликт», — подчеркнул Петровский.