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Эльмар Мамедъяров довел до МГ ОБСЕ обеспокоенность Баку

 

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил последнюю провокацию армянских ВС против Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от России и Франции  Игорем Поповым и Стефаном Висконти, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на совместном брифинге официальных представителей МИД, Минобороны и Генеральной прокуратуры Азербайджана, комментируя последние события на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

«Министр довел до их сведения серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны и заявил, что действия Армении направлены исключительно на эскалацию конфликта и срыв переговоров»,  сказал Х.Гаджиев.

По его словам, действия Армении носят преднамеренный характер, так как Ереван хорошо осведомлен, что на этих территориях живут мирные граждане.

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