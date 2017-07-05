Эльмар Мамедъяров довел до МГ ОБСЕ обеспокоенность Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил последнюю провокацию армянских ВС против Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от России и Франции — Игорем Поповым и Стефаном Висконти, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на совместном брифинге официальных представителей МИД, Минобороны и Генеральной прокуратуры Азербайджана, комментируя последние события на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

«Министр довел до их сведения серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны и заявил, что действия Армении направлены исключительно на эскалацию конфликта и срыв переговоров», — сказал Х.Гаджиев.

По его словам, действия Армении носят преднамеренный характер, так как Ереван хорошо осведомлен, что на этих территориях живут мирные граждане.