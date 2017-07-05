Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров: «У Азербайджана есть два варианта ответа на армянскую провокацию»

«Смерть ребенка в Алханлы — трагедия. Долг каждого из нас сейчас — сделать так, чтобы это не повторилось», — написал на своей странице в фейсбук бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров в связи с убийством армянскими оккупационными войсками Сахибы Аллахвердиевой и ее внучки двухлетней Захры Гулиевой.

Экс-глава МИД предложил два варианта ответной реакции Азербайджана на эту трагедию.

«Собственно, есть два варианта реакции на это трагическое событие:

1. Чтобы обеспечить безопасность граждан Азербайджана, Вооруженные силы Азербайджанской Республики наносят массированный удар по всей военной инфраструктуре ВС Республики Армения на оккупированных территориях Азербайджана с целью ее уничтожения и восстановления нашего полного военного контроля на всем протяжении армяно-азербайджанской государственной границы.

2. Обращение к мировому сообществу с целью осуждения этого акта террора и вандализма», — написал Тофик Зульфугаров.

«Реакцию сопредседателей спрогнозировать достаточно просто. Возможно, даже они дадут осуждающее заявление, в котором обязательно прозвучит мысль о необходимости реализации мер по укреплению режима прекращения огня. Их комментарии, как и комментарии армянской стороны, будут о том, что: «Мы ведь вам предлагали. Это Азербайджан отказывается от мер по укреплению режима прекращения огня. И большая часть вины лежит на азербайджанской стороне».

Вот вам пример сочетания активной внешней политики Армении и ее военной тактики и стратегии. Поэтому в очередной раз хочу заявить, что в нашей политике по урегулированию конфликта нужны срочные безотлагательные изменения. Так дальше продолжаться не может», — заявил экс-министр.