Армянские и азербайджанские депутаты столкнулись из-за фотографии убитой двухлетней Захры

На 95-м семинаре Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Rose Roth, проходящем в столице Украины Киеве, был поднят вопрос гибели в результате артобстрела ВС Армении мирного населения Физулинского района Азербайджана.
Как сообщает АПА, принимающая участие в семинаре член делегации Азербайджана в ПА НАТО, депутат Малахат Ибрагимгызы показала присутствующим фотографии двухлетней Захры Гулиевой, убитой минувшей ночью.
Фото убитой девочки вызвали осуждение присутствующих и привели к горячим спорам между азербайджанской и армянской делегациями.
От имени армянской делегации депутат Корюн Нагапетян потребовал прекратить обсуждать этот вопрос и не показывать фотографии.
Однако председательствующий на семинаре вице-президент ПА НАТО Осман Ашкын Бак вынес предупреждение армянской делегации и призвал к порядку.