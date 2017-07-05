Французский сенатор: «Сколько еще должно погибнуть азербайджанцев?»

Отсутствие у международного сообщества мужества и воли для решения нагорно-карабахского конфликта вновь стало причиной пролитой крови азербайджанцев, сказала Trend в среду французский сенатор, вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Натали Гуле.



«Как долго страна может терпеть незаконную оккупацию 20 процентов своей земли? Сколько еще смертей впереди?» - вопрошает Гуле

Натали Гуле выразила глубокие соболезнования семьям погибших, а также народу Азербайджана, который отважно борется за освобождение своих земель.

«Я хочу выразить свою солидарность с беженцами и временно перемещенными лицами и заверить их в том, что мы будем работать над решением проблемы», - сказала Гуле.

По ее словам, все устали слушать о том, что нагорно-карабахский конфликт замороженный.

«Я думаю, что Азербайджан должен призвать Совет Безопасности ООН, чтобы было созвано экстренное заседание вместе с сопредседателями Минской группы для обсуждения этой ситуации», - сказала Гуле.