Сегодня основные турецкие СМИ написали об убийстве двухлетней Захры Гулиевой армянскими оккупационными войсками при обстреле мирного села Алханлы Физулинского района, сообщает haqqin.az.

Среди сообщивших о трагической гибели азербайджанской девочки и ее бабушки такие авторитетные издания и интернет-порталы, как Haberturk.com, Star.com, CNN turk.com, Haberler.com, Anadolu Ajansı.

Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В результате провокации армянской стороны погибли жители села Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева, 1967 года рождения, и Захра Эльнур гызы Гулиева, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Сарвиназ Ильтифат гызы Гулиева, 1965 года рождения, доставлена в госпиталь и прооперирована.