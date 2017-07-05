Обнародованы новые фотографии убитых минувшей ночью в результате провокации армян Сахибы Аллахвердиевой и ее малолетней внучки Захры Гулиевой.
Фотографии обнародованы агентством Trend с пометкой «Не для слабонервных».
Напомним, 4 июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (февраль 2016 г.р.).
Получившая осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.