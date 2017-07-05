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Азербайджан обратился во все международные организации Из-за убийства ребенка

 

Омбудсменом Азербайджана подготовлено обращение, которое будет направлено генсеку ООН, Совету Безопасности ООН и верховному комиссару ООН по правам человека, Еврокомиссии, Совету Европы, ОБСЕ, Международному и Европейскому институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, Международному бюро мира, омбудсменам различных стран в связи с последней провокацией армян, сообщил сегодня глава аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы, передает Trend.

Сафиханлы напомнил, что 4 июля вооруженные силы Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района, в результате погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1967) и ее внучка, двухлетняя Гулиева Захра Эльнур гызы (2016). Гулиева Сарвиназ (1965) была тяжело ранена.

Сказав, что в результате обстрела пострадали и гражданские объекты, Сафиханлы отметил, что совершенное вооруженными силами Армении преступление грубо нарушает международные документы в сфере прав человека, в том числе Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

«Произошедшие в селе Алханлы Физулинского района события еще раз свидетельствуют о том, что Армения продолжает проводить захватническую политику, убивать мирное население и не признает нормы международного права. Считаем, что международное сообщество не должно оставаться равнодушным к этой жестокости, беспощадности и бесчеловечным поступкам»,  сказал Сафиханлы.

Глава аппарата омбудсмена выразил уверенность в том, что, согласно Уставу ООН, Армения будет наказана, нарушенные права и свободы граждан Азербайджана будут восстановлены.

«Согласно статье 51 Устава ООН, провокация, совершенная против члена ООН, должна быть безотлагательно и незамедлительно пресечена Советом Безопасности структуры»,  сказал Сафиханлы.

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