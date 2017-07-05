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Гулбаат Рцхиладзе: «В Москве меня предупреждали, что Армения пойдет на обострение в Карабахе»

Автор: Отдел информации 

«Грузия скорбит вместе с азербайджанским народом. Примите наши искренние соболезнования в связи с этой трагедией. Это очень печально». Так известный грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе в интервью haqqin.az отреагировал на информацию о гибели в результате обстрела с армянской стороны двухлетней девочки и ее бабушки в Физулинском районе Азербайджана.

«Когда погибают дети  это вообще неописуемая трагедия. Это все вышло уже за рамки позиционной войны»,  отметил собеседник.

«Недавно я побывал в Москве, и мои коллеги-эксперты рассказали, что ожидают во второй половине этого года обострения ситуации на линии фронта, инициатором которого будет Армения. Ереван попытается взять реванш за прошлогоднее поражение. К этому подталкивают и внутриполитические и экономические трудности, с которыми столкнулся Ереван. Это опробованный метод, когда начинаются военные действия и общественность сплачивается»,  отметил собеседник.

По словам Рцхиладзе, конечно, кто-то что-то похожее может сказать и про Азербайджан, «однако одно знаю точно, исходя из ситуации в Грузии». «В нашей стране активно работают западные организации, которые всячески тормозят диалог на Кавказе между Москвой и Тбилиси. А ведь российско-грузинское урегулирование многое решает на Кавказе, включая и карабахский вопрос. Запад же, наоборот, заинтересован в обострении в Карабахе, чтобы поставить Россию в неловкое положение, заставив ее выбирать между Арменией и Азербайджаном»,  отмечает эксперт.

«Еще раз подчеркну,  говорит Рцхиладзе,  убийство двухлетней девочки  это уже чересчур. Армения должна извиниться, хотя это не оправдание содеянному и не отмывает невинную кровь. Но извинение было бы достойным поступком, как и обещание, что подобное больше не повторится».

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