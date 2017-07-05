Подписаться на уведомления
 

Правительство Азербайджана призвало молодежь к протестам перед посольствами России, США и Франции

 

В Баку состоится марш перед посольствами России, США и Франции в знак протеста против гибели в результате армянской провокации мирных жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В Министерстве молодежи и спорта заявили агентству АПА, что шествие начнется завтра у здания Bridge Plaza и в нем примут участие члены ряда молодежных организаций.

Сначала протестующие прибудут к зданиям посольств России и США, затем направятся к посольству Франции.

Министерство призвало молодежь к активному участию в этой протестной акции.

Стоит отметить, что все три страны, перед посольствами которых будет организована акция, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

556 просмотров


Старости
Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки
Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки
Наша погода
Сегодня 34° / 24°
6 Июл 31° / 22°
7 Июл 29° / 21°
8 Июл 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9328 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Правительство Азербайджана призвало молодежь к протестам перед посольствами России, США и Франции
Каспршик посетил место гибели двухлетней Захры и ее бабушки
Гулбаат Рцхиладзе: «В Москве меня предупреждали, что Армения пойдет на обострение в Карабахе»
Азербайджан обратился во все международные организации Из-за убийства ребенка
Обнародованы новые фотографии убитых армянами мирных азербайджанцев фото
Отец убитой двухлетней Захры: «Уверен, что наша армия отомстит врагу»
Гибель двухлетней Захры в центре внимания турецких СМИ фото
Каспршик начинает расследование на линии фронта
Французский сенатор: «Сколько еще должно погибнуть азербайджанцев?»
Армянские и азербайджанские депутаты столкнулись из-за фотографии убитой двухлетней Захры
Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров: «У Азербайджана есть два варианта ответа на армянскую провокацию»
Эльмар Мамедъяров довел до МГ ОБСЕ обеспокоенность Баку
Петр Петровский: «Только целостность Азербайджана!» эксклюзив
Генпрокуратура: Армянская армия применила противотанковые снаряды
Минобороны Азербайджана: «Враг понес потери, хотя скрывает это»
Бахар Мурадова на сессии ПА ОБСЕ: «Я лично знала убитых армянами жителей Алханлы»
Аяз Муталибов: «Саргсян не оставил выбора Азербайджану» эксклюзив
Самед Сеидов: «Вопрос о зверствах армян будет поднят в ПАСЕ»
Депутат Араз Ализаде: «Азербайджан должен выйти из Минского процесса и объявить войну Армении» эксклюзив
Турция осудила убийство мирных граждан Азербайджана
На ирано-азербайджанской границе застрелен нарушитель
Армяне убили 52-летнюю Аллахвердиеву Сахибу фото
Посол Израиля в ужасе от убийства армянами азербайджанской девочки обновлено
Азербайджан оплакивает и хоронит погибших от рук армян женщину и ребенка фото; обновлено
Армения меняет послов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться