Правительство Азербайджана призвало молодежь к протестам перед посольствами России, США и Франции

В Баку состоится марш перед посольствами России, США и Франции в знак протеста против гибели в результате армянской провокации мирных жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В Министерстве молодежи и спорта заявили агентству АПА, что шествие начнется завтра у здания Bridge Plaza и в нем примут участие члены ряда молодежных организаций.

Сначала протестующие прибудут к зданиям посольств России и США, затем направятся к посольству Франции.

Министерство призвало молодежь к активному участию в этой протестной акции.

Стоит отметить, что все три страны, перед посольствами которых будет организована акция, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.