ОИС осудила обстрелы азербайджанского села

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает любое применение силы и считает, что конфликты должны решаться мирными средствами, сказали Trend в организации, комментируя военную провокацию Армении.

«ОИС осуждает обстрел вооруженными силами Армении азербайджанского села в Физулинском районе, который привел к гибели гражданских лиц», — говорится в заявлении организации.

Генеральный секретариат ОИC вновь заявляет о своей давней позиции в отношении агрессии Армении против Азербайджана и считает, что решение этой проблемы - немедленное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вывод всех армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий.

ОИС продолжает поддерживать мирное урегулирование конфликта и считает, что необходимо предпринимать все усилия для предотвращения обострения ситуации, говорится в комментарии.