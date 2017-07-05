В ЮНИСЕФ обеспокоены гибелью азербайджанской девочки

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен событиями, приведшими к гибели мирных граждан, сказал в среду представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин.

«Мы призываем обе стороны сделать все возможное и быть сдержаннее, чтобы защитить детей от опасности», — сказал он агентству Trend.

Напомним, 4 июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (февраль 2016 г.р.).

Получившая осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.