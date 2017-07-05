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Убийство Захры взорвало соцсети Азербайджана Сегодня Захра, завтра моя дочь!

Автор: Редакция haqqin.az 

Чудовищное убийство двухлетней жительницы оккупированного Арменией Физулинского района Захры Гулиевой потрясло до глубины души азербайджанскую общественность. Это кровавое событие со вчерашнего дня вызывает ожесточенные дискуссии, ибо отныне каждый мирный азербайджанец не чувствует себя в безопасности и мире. Война снова ворвалась в наши дома. Убийство мирных азербайджанских жителей словно воспроизвело Ходжалинскую трагедию спустя четверть века.

Народ требует навсегда покончить с раковой опухолью, пустившей свои глубокие метастазы и отравляющей нашу жизнь,  с оккупацией азербайджанских земель. Это вечная кровоточащая рана. Всюду слышны призывы к освобождению Карабаха! Пыль дипломатии и одиночные пули на прифронтовой несколько притупили чувство войны и угрозы в наших сердцах. И убийство ребенка всколыхнуло пожар в наших душах.

Каждый осознал, что завтра вместо Захры может оказаться его дочь и его сын. Азербайджанцы всего мира начали кампанию «Сегодня Захра, завтра моя дочь!», «Я хочу жить!», «I Want to live!», Mən yaşamaq istəyirəm!

«Если завтра война, если враг нападет!» Война уже сегодня, и враг на наших землях!

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