Азербайджанцы готовят акцию протеста у армянского посольства в Берлине

Перед посольством Армении в Берлине пройдет акция протеста против гибели двухлетней Захры в результате армянской провокации. Об этом изданию «Взгляд» заявил президент Международной ассамблеи азербайджанцев Рашад Гулиев.

По его словам, акция протеста, которая пройдет в 15:00, организована совместно Международной ассамблеей азербайджанцев и Домом культуры немецких азербайджанцев.

«Приглашаю всех наших соотечественников принять активное участие в этой акции. Мы должны выразить свой протест убийству азербайджанских детей», — сказал Р.Гулиев.