Российские бомбардировщики нанесли мощный удар по ИГИЛ

Российские Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов «Исламского государства» (ИГ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля», — рассказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1 тысячи километров.