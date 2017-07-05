Министерство обороны Армении, хоть и признает гибель двух мирных граждан Азербайджана, не оставляет попыток перекинуть ответственность за произошедшее на азербайджанскую сторону. В частности, официальные лица в Армении неоднократно заявляли, что азербайджанская армия вела обстрел армянских позиций, прикрываясь жителями села Алханлы в качестве живого щита.

В беседе с haqqin.az пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы категорически опроверг подобного рода информацию.

«Армянская сторона неоднократно вела обстрел по гражданскому населению. В Алханлы нет ни штаба, ни огневой точки. Мы категорически опровергаем ложь армянской стороны», — сказал Вагиф Даргяхлы.