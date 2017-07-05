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Иран поставил на боевое дежурство С-300

 

Иран поставил на боевое дежурство российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300. Об этом агентству Tasnim сообщил командующий иранской базой ПВО «Хатам аль-Анбия» генерал Амир Фарзад Эсмаили.

Военный не уточнил, когда были развернуты ЗРС, а также районы их дислокации. Tasnim отмечает, что это первое официальное заявление о развертывании С-300 в Иране.

В марте 2017 года вооруженные силы Ирана провели успешные испытания российских зенитных систем. Тестирование состоялось в рамках учений сил противовоздушной обороны «Демавенд». Иранские военные произвели пуски ракет, в результате которых предполагаемые цели были успешно ликвидированы.

В октябре 2016 года Россия завершила выполнение контракта на поставку ЗРС Тегерану.

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