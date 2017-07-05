«Ничто не вызывает такое возмущение, как смерть детей. Но Азербайджан должен быть мудрым и не выходить из переговорного процесса». Так выразил свое отношение к гибели в Карабахе двухлетней девочки и ее бабушки заместитель директора российского Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«В современных условиях без поддержки великих держав ни одно государство не способно начать военную кампанию, какими бы справедливыми мотивами оно при этом ни руководствовалось. Даже мотивом возвращения территорий. Я имею в виду в первую очередь не столько военно-техническую помощь, сколько моральную, политическую поддержку на международной арене. У внешних игроков, особенно у великих держав, нет заинтересованности в новом разжигании армяно-азербайджанского конфликта до масштаба полноценной войны», — сказал haqqin.az российский политолог, напомнив, что карабахский конфликт возник как следствие распада СССР и противоречивых, порой прямо противоположных взглядов разных групп политических элит на дальнейшее государственное устройство Армении и Азербайджана.

«И каждая элитная группа при этом опиралась на поддержку внешних сил. Еще раз повторю, что под поддержкой я подразумеваю в данном случае, например, возможность апеллировать к третьей стороне и получать от нее признание своей позиции.

Сейчас на уровне Совета Безопасности ООН существует консенсус, который подразумевает прекращение военной фазы противостояния, возвращение Арменией оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха и последующее политическое решение проблемы. То есть применение силы, с какой бы стороны оно ни случилось, не будет приветствоваться никем в мире, как минимум не будет одобрено на официальном уровне и будет грозить санкциями, наложенными Совбезом ООН», — предостерегает Шатров.

Он считает, что по этому конфликту не существует противоречий между Россией и Западом, и это важно для понимания существа вопроса. Но состояние «ни мира, ни войны» — это всегда отложенная угроза. В то же время эксперт не исключает опасений, что конфликт вокруг Карабаха может быть использован американскими «ястребами» для эскалации российско-американских отношений.

«И многое здесь зависит от мудрости и дальновидности политиков, в частности азербайджанских. Поэтому надо продолжать переговоры, каким бы утомительным и бесперспективным ни казался сам процесс», — считает Шатров.