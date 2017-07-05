Подписаться на уведомления
 

Игорь Шатров: «ООН обязала Армению вернуть земли» эксклюзив

Автор: Отдел политики 

«Ничто не вызывает такое возмущение, как смерть детей. Но Азербайджан должен быть мудрым и не выходить из переговорного процесса». Так выразил свое отношение к гибели в Карабахе двухлетней девочки и ее бабушки заместитель директора российского Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Игорь Шатров

«В современных условиях без поддержки великих держав ни одно государство не способно начать военную кампанию, какими бы справедливыми мотивами оно при этом ни руководствовалось. Даже мотивом возвращения территорий. Я имею в виду в первую очередь не столько военно-техническую помощь, сколько моральную, политическую поддержку на международной арене. У внешних игроков, особенно у великих держав, нет заинтересованности в новом разжигании армяно-азербайджанского конфликта до масштаба полноценной войны»,  сказал haqqin.az российский политолог, напомнив, что карабахский конфликт возник как следствие распада СССР и противоречивых, порой прямо противоположных взглядов разных групп политических элит на дальнейшее государственное устройство Армении и Азербайджана.

«И каждая элитная группа при этом опиралась на поддержку внешних сил. Еще раз повторю, что под поддержкой я подразумеваю в данном случае, например, возможность апеллировать к третьей стороне и получать от нее признание своей позиции.

Сейчас на уровне Совета Безопасности ООН существует консенсус, который подразумевает прекращение военной фазы противостояния, возвращение Арменией оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха и последующее политическое решение проблемы. То есть применение силы, с какой бы стороны оно ни случилось, не будет приветствоваться никем в мире, как минимум не будет одобрено на официальном уровне и будет грозить санкциями, наложенными Совбезом ООН»,  предостерегает Шатров.

Он считает, что по этому конфликту не существует противоречий между Россией и Западом, и это важно для понимания существа вопроса. Но состояние «ни мира, ни войны»  это всегда отложенная угроза. В то же время эксперт не исключает опасений, что конфликт вокруг Карабаха может быть использован американскими «ястребами» для эскалации российско-американских отношений.

«И многое здесь зависит от мудрости и дальновидности политиков, в частности азербайджанских. Поэтому надо продолжать переговоры, каким бы утомительным и бесперспективным ни казался сам процесс», — считает Шатров.

3796 просмотров


Старости
Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки
Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки
Наша погода
Сегодня 34° / 24°
6 Июл 31° / 22°
7 Июл 29° / 21°
8 Июл 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9328 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Эрдоган: «Турция и Германия нуждаются друг в друге»
Арабские страны резко ужесточат санкции в отношении Катара
«33 азербайджанских ребенка пали от рук армян»
Обвал цен на нефть
Узбекистан не вернется в «путинское НАТО» заявление министра
Турецкий депутат: «Азербайджан вправе ответить Армении силовым ударом» эксклюзив
Азербайджанские миротворцы отправились в Афганистан фото
Что стоит за убийством девочки в селе Алханлы? Отвечает турецкий депутат
В Ереване обещают и далее убивать азербайджанских детей
Игорь Шатров: «ООН обязала Армению вернуть земли» эксклюзив
Иран поставил на боевое дежурство С-300
Прикрывается ли азербайджанская армия живым щитом? Отвечает Минобороны Азербайджана
Посол Ирана осудил убийства мирных граждан Азербайджана
Российские бомбардировщики нанесли мощный удар по ИГИЛ видео
Глава ОБСЕ призвал снизить напряженность в Карабахе
Азербайджанцы готовят акцию протеста у армянского посольства в Берлине
Джейсон Смарт призвал Госдеп осудить Армению за убийство детей
Убийство Захры взорвало соцсети Азербайджана Сегодня Захра, завтра моя дочь!
В ЮНИСЕФ обеспокоены гибелью азербайджанской девочки
ОИС осудила обстрелы азербайджанского села
Правительство Азербайджана призвало молодежь к протестам перед посольствами России, США и Франции
Каспршик посетил место гибели двухлетней Захры и ее бабушки
Гулбаат Рцхиладзе: «В Москве меня предупреждали, что Армения пойдет на обострение в Карабахе»
Азербайджан обратился во все международные организации Из-за убийства ребенка
Фотографии убитых армянами мирных азербайджанцев фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться