В Ереване обещают и далее убивать азербайджанских детей

Цинизм армянской стороны не знает границ. Убийство двухлетней девочки-азербайджанки уже назвали в Ереване «беспрецедентным ударом Армении», и теперь там строят предположения – что же за этим последует.

Азербайджану предлагают (!) во избежание дальнейших эскалаций и потерь дать согласие на выполнение так называемых венских и санкт-петербургских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Обозреватель «Лрагир» Акоп Бадалян отмечает, что в заявлении Балаяна можно заметить определенную «наступательность», что беспрецедентно на фоне прежних реакций МИД Армении, поскольку в дипломатическом подстрочнике можно заметить явное признание удара по Азербайджану на уровне не только армии, но и МИД.

А далее Бадалян со ссылкой на слова Балаяна отмечает, что Азербайджан будет получать такие удары, пока не согласится с предложением о размещении международных механизмов расследования инцидентов.

«То есть в подтексте это своеобразное проявление военно-политического давления на Азербайджан». Иными словами, Армения в качестве мишени будет использовать азербайджанских детей и женщин.

Действия армянских военных, убивших ребенка, Бадалян называет «адекватными», и это, по его словам, «своеобразное дипломатическое продолжение».