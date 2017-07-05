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Что стоит за убийством девочки в селе Алханлы? Отвечает турецкий депутат

 

Жестокое убийство мирных жителей в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана – вне сомнений, тщательно продуманная провокация Еревана, направленная на дестабилизацию ситуации на фронте и срыв реализации важных региональных транспортно-энергетических проектов. Об этом haqqin.az заявила экс-депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) парламента Турции, член делегации Турции в ОБСЕ Джанан Калсын.

Выражая свое отношение к обстрелу армянскими войсками азербайджанского села и гибели ребенка и пожилой женщины, турецкий политик заявила: «Националисты во власти в Армении построили террористическое государство. И нынешний армянский режим, дабы дестабилизировать весь тюркский мир, пойдет на любое преступление  будь то убийство внутри страны или в соседних государствах.

В настоящее время главной целью Армении, армянской диаспоры и покровительствующих Еревану геополитических центров является противодействие усилению Азербайджана и Турции. Обратите внимание, убийство мирных жителей произошло на фоне строительства стратегически важной железнодорожной линии, запуска энергетического проекта, соединяющего Азербайджан и Турцию. Торпедирование интеграции Баку и Анкары, их развития  первостепенная задача Еревана».

«Но несмотря ни на что внешняя политика Азербайджана и Турции адекватна этим вызовам экстремистов. Обеим странам надо планомерно продолжать осуществление глобальных проектов, но при этом быть готовыми к провокациям со стороны Армении», - уверена Калсын.

«Почему ООН и другие международные организации в упор не видят армянской агрессии, оккупации азербайджанских земель? Почему не вводят эмбарго в отношении Армении? Все дело в том, что Армения — это средство продвижения интересов крупных держав, и криминально-националистическая власть, какая засела в Ереване, вполне их устраивает», — подчеркнула политик.

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