Обстрел азербайджанского села и гибель мирных граждан — однозначное доказательство нарушения перемирия со стороны Армении. Международные организации теперь просто обязаны предпринять соответствующие санкции в отношении Еревана, высказал haqqin.az свое мнение член делегации в ПАСЕ и Западноевропейском союзе, руководитель турецкой группы в ПА ОИС Ирфан Гюндуз.

Турецкий политик считает, что Азербайджан в данном случае вправе ответить на армянскую провокацию равнозначным силовым ударом.

«Адекватный ответ агрессору станет понятным для армян сигналом, что им придется заплатить за каждую каплю безвинно пролитой крови. В то же время необходимо обратиться во все международные суды и трибуналы, чтобы действия Армении получили соответствующую правовую оценку на мировом уровне», — убежден Гюндуз, не сомневаясь, что Турция, со своей стороны, окажет Азербайджану всяческое содействие, чтобы военные преступления армян в селе Алханлы Физулинского района стали предметом расследования в международных правоприменительных инстанциях.