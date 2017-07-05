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Турецкий депутат: «Азербайджан вправе ответить Армении силовым ударом» эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Обстрел азербайджанского села и гибель мирных граждан  однозначное доказательство нарушения перемирия со стороны Армении. Международные организации теперь просто обязаны предпринять соответствующие санкции в отношении Еревана, высказал haqqin.az свое мнение член делегации в ПАСЕ и Западноевропейском союзе, руководитель турецкой группы в ПА ОИС Ирфан Гюндуз.

Ирфан Гюндуз

Турецкий политик считает, что Азербайджан в данном случае вправе ответить на армянскую провокацию равнозначным силовым ударом. 

«Адекватный ответ агрессору станет понятным для армян сигналом, что им придется заплатить за каждую каплю безвинно пролитой крови. В то же время необходимо обратиться во все международные суды и трибуналы, чтобы действия Армении получили соответствующую правовую оценку на мировом уровне»,  убежден Гюндуз, не сомневаясь, что Турция, со своей стороны, окажет Азербайджану всяческое содействие, чтобы военные преступления армян в селе Алханлы Физулинского района стали предметом расследования в международных правоприменительных инстанциях.

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