Узбекистан не будет восстанавливать свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности, сказал в среду министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов в ходе прямого диалога с согражданами на площадке Международного пресс-клуба в Ташкенте, передает Тренд.

«Вопрос о том, чтобы возобновить участие в ОДКБ, не стоит», - сказал Камилов.

По словам министра, в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Москву в апреле этот вопрос не обсуждался.

Как сказал Камилов, Узбекистан остается приверженным принятой внешнеполитической концепции, которая подразумевает неучастие в военных блоках.