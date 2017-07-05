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Обвал цен на нефть

 

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду на сохраняющихся опасениях избытка запасов сырья на мировом рынке. Невысокая активность торгов после праздничного дня усиливает колебания цен, пишет Dow Jones.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени снизилась на $1,45 (2,92%) до $48,16 за баррель. В течение сессии цена Brent опускалась ниже $48 за баррель.

Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,62 (3,44%) - до $45,45 за баррель.

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