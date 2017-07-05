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«33 азербайджанских ребенка пали от рук армян»

 

Неправительственные организации (НПО) Азербайджана по вопросам женщин и детей направят международным организациям обращение в связи с погибшими и ранеными лицами в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Армении четвертого июля, передает Тренд.

В обращении говорится, что 4 июля Вооруженные силы Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов. В результате провокации погибли Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967) и двухлетняя Гулиева Захра Эльнур гызы (2015). Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965) была госпитализирована и прооперирована.

Эти грязные действия армянского государства грубо нарушают международные правовые акты – конвенцию ООН «О правах детей», ратифицированную Арменией в 1992 году, IV Женевскую конвенцию «По защите гражданского населения во время войны, «Декларацию о гражданских и политических правах» ООН, «Всемирную декларацию о правах человека» ООН, международный пакт «О гражданских и политических правах», конвенцию «О пресечении и наказании политики геноцида», декларацию «Защита женщин и детей в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах».

За более чем 25 лет, не смотря на то, что существует режим прекращения огня, Армения неоднократно совершала нападения на безоружное, мирное население, беспощадно убивала женщин и детей. Подобные крупномасштабные провокации Армении наносят большой удар по урегулированию конфликта путем переговоров. Несмотря на то, что в 1994 году был объявлен режим прекращения огня, факты убийства детей в Азербайджане армянами продолжаются. В целом, в результате этих событий 33 ребенка стали жертвами армянского террора, 14 из них погибли, 19 были ранены. Азербайджанский народ - сторонник решения конфликта политическим путем в соответствии с нормами и принципами международного права, а также требует прекращения преступлений, совершаемых против мирного населения, говорится в обращении.

«Мы обращаемся к международным организациям и странам мира, чтобы захватническая политика Армении была остановлена, соблюдались нормы международного права, защищались мир и безопасность, соблюдались требования резолюций ООН, ОИС и ПАСЕ по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, армянские войска незамедлительно, полностью и безоговорочно были выведены с оккупированных азербайджанских территорий, было обеспечено возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли, обеспечены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, остановлено убийство Вооруженными силами Армении азербайджанского населения, проживающего вдоль линии соприкосновения войск», - говорится в обращении.

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