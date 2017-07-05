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Арабские страны резко ужесточат санкции в отношении Катара

 

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет намерены резко ужесточить уже введенные ими ограничения в отношении Катара, в частности, наложить арест на собственность эмирата, имеющуюся в этих четырех государствах. Об этом в среду сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, главы МИД четырех стран, которые проводят совещание в египетской столице, помимо ареста собственности Катара, собираются обратиться с призывом к другим арабским государствам разорвать дипломатические отношения с Дохой. К ним, по замыслу министров, должен присоединиться и Кувейт, который до последнего момента играл роль посредника при урегулировании конфликта с Катаром.

Кроме того, речь может идти и о прекращении сотрудничества с Дохой всех компаний из арабских стран, которые еще поддерживают связи со своими партнерами в Катаре.

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