Эрдоган: «Турция и Германия нуждаются друг в друге»

Власти Турции должны активно сотрудничать с Германией в связи с тем, что обе страны имеют общие интересы и задачи, заявил в среду турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью немецкому изданию Die Zeit Weekly.

«Мы нуждаемся друг в друге и должны это беречь», - сказал президент Турции.

При этом Р.Т.Эрдоган напомнил, что как Анкара, так и Берлин являются членами НАТО и обладают тесными связями в экономике и торговле.

Помимо этого, на территории ФРГ проживают три миллиона турецких граждан, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и Р.Т.Эрдоган, вероятно, проведут переговоры в Гамбурге в четверг - за день до начала саммита «Большой двадцатки».