Преднамеренный артиллерийский удар по азербайджанскому селу, где живут мирные люди, должен квалифицироваться как военное преступление против человечности. Так охарактеризовал haqqin.az обстрел азербайджанского населенного пункта и расстрел его жителей армянскими военными украинский политолог Вадим Карасев.

Политолог отмечает, что в таких случаях международным организациям следует провести расследование, чтобы установить, был ли обстрел преднамеренным и кто его осуществил. По нормам цивилизованного мира, первым разобраться в произошедшем обязано руководство Армении, установив, по чьей команде произошел обстрел, при котором погибли люди.

Вместе с тем В.Карасев предостерегает, что симметричный ответ Азербайджана может привести к возобновлению войны и к еще большей крови с обеих сторон.

«Карабахский конфликт, которому почти 30 лет, невозможно считать замороженным. Было бы правильным считать его тлеющим конфликтом, который может вспыхнуть в любой момент…» - считает он.