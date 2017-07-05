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Россия предложила странам СНГ направить воинские контингенты в Сирию

 

Россия обратилась к странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о направлении воинского контингента для мониторинга в Сирии. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

"Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты будут размещены в зонах безопасности, военные наблюдатели каких стран следует привлечь для миротворческой миссии в Сирии, - сказал он. - Никто не ставит под сомнение участие контингента из России, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией".

"Мы никому не навязываем, - отметил дипломат. - Если правительство Казахстана примет решение направить такой воинский контингент, мы будем это только приветствовать".

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