Катар отверг требования арабских стран

Арабская "четверка" подтвердила отказ Катара от выполнения требований и выразила сожаление в связи с такой позицией Дохи, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире, передает РИА Новости.

"Мы выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьёзном подходе к проблеме", - говорится в документе, который зачитал глава МИД Египта Самех Шукри.

В связи с этим министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна вместе с ОАЭ, Бахрейном и Египтом продолжат политический и экономический бойкот Катара, а дополнительные меры будут приняты после консультаций.

Следующий раунд переговоров решено провести в Манаме. Дата встречи пока не называется.