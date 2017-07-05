Убийство армянскими вооруженными формированиями двухлетней девочки и пожилой женщины – определенно кощунство, ужасный акт человеконенавистничества, сказал haqqin.az политолог, руководитель центра «Аналитика» Евгений Михайлов.

Действия определенных сил в Ереване свидетельствуют, что насколько Азербайджан прилагает усилия для политического урегулирования конфликта, на столько же Армения старается разжечь войну, убежден российский политолог.

«Очень надеюсь, что Азербайджан поведет себя цивилизованно, достойно и не ответит противостоящей стороне таким же мерзким способом. Нельзя скатываться до такого же варварства», - уговаривает Е.Михайлов.

В то же время эксперт уверен, что в Азербайджане найдется достаточно спецов, которые вычислят и уничтожат убийц двухлетней Захры Гулиевой в прифронтовой зоне.