Ильхам Алиев об убийстве мирных жителей в Карабахе

«Мировая общественность не должна закрывать глаза на убийство невинных людей», - написал сегодня в своем микроблоге в социальной сети Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.

The world community should not turn a blind eye to the killing of innocent people pic.twitter.com/of9Z9aXPEB — Ilham Aliyev (@presidentaz) 5 июля 2017 г.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее сегодня Генпрокуратура.