Ильхам Алиев об убийстве мирных жителей в Карабахе

«Мировая общественность не должна закрывать глаза на убийство невинных людей», - написал сегодня в своем микроблоге в социальной сети Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.

The world community should not turn a blind eye to the killing of innocent people pic.twitter.com/of9Z9aXPEB