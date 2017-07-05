Британский депутат осудил преступление армян

Преднамеренный обстрел гражданского населения является гнусным деянием. Об этом заявил член палаты общин парламента Великобритании, руководитель межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блекмен в ответ на запрос Общества Азербайджан- Европа (TEAS), передает АПА.
«Чувство сожаления вызывает любое событие, связанное с человеческими потерями. Но преднамеренный обстрел гражданского населения – гнусное деяние. Вооруженные Силы Армении должны остановить огонь на линии соприкосновения и создать условия для мирных переговоров», отметил Б.Блекмен.
Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района Азербайджана.
В результате провокации армянской стороны погибли жители села Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева, 1967 года рождения, и Захра Эльнур гызы Гулиева, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Сарвиназ Ильтифат гызы Гулиева, 1965 года рождения, доставлена в госпиталь и прооперирована.