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Немецкий депутат: «Армения должна вывести войска из Карабаха»

 

Согласно четырем резолюциям ООН, международное право признает Нагорный Карабах как составную часть Азербайджана. Для выполнения этих резолюций необходим вывод ВС Армении с оккупированных территорий. Об этом в среду в ответ на запрос Общества Европа-Азербайджан (TEAS) сказала депутат от коалиции ХДС/ХСС бундестага Германии Катрин Альбстеигер, комментируя смерть двух мирных жителей села Алханлы Физулинского района, подвергшегося четвертого июля минометному обстрелу со стороны ВС Армении, передает АПА.

Она отметила, что территориальная целостность и политическая независимость любого государства, включая Азербайджан, неприкосновенны.

«Защита территориальной целостности государств должна быть в интересах всей международной общественности. Беженцы и вынужденные переселенцы имеют право на возвращение в свои родные земли. Их возвращение возможно только после обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности Азербайджана», - сказала депутат.

Депутат отметила, что Германия, как и Евросоюз, сторонница мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Германия готова внести необходимый вклад для утверждения мира в регионе и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Германия осуждает насильственные столкновения, происходящие во время нагорно-карабахского конфликта, требует их немедленного прекращения и соблюдения договоренности о прекращении огня», - сказала Катрин Альбстеигер.

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