Врачи о состоянии здоровья раненой армянами женщины

Жизни и здоровью раненой накануне в результате обстрела армянской стороной села Алханлы Физулинского района Сальминаз Гулиевой ничего не угрожает, сообщил сегодня главврач Физулинской центральной районной больницы Натиг Шукюров, передает Trend.

По его словам, Гулиева получила множественные осколочные ранения грудной клетки, травму молочных желез.

"В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние здоровья Гулиевой оценивается как средней тяжести", - сказал Шукюров.

Главврач отметил, что с учетом состояния здоровья Гулиева в ближайшие два дня может быть переведена из военного госпиталя, куда она была госпитализирована, в Физулинскую центральную районную больницу.