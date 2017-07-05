Перед посольством Армении в Вашингтоне прошла акция протеста азербайджанских граждан против зверств Еревана в отношении мирного населения приграничных сел, сообщил СМИ один из участников пикета.

Участники пикета держали в руках плакаты с надписями "Карабах - международно-признанная часть Азербайджана", "Я хочу вернуться в свой дом в Карабахе" и с фотофактами зверств армянских властей против мирных граждан Азербайджана.

Также протестующие выкрикивали лозунги с призывом к армянским властям перестать убивать азербайджанских мирных граждан и детей.