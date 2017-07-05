США надеются на помощь Турции в урегулировании катарского кризиса

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Стамбул выразил надежду на то, что Турция будет поддерживать процесс урегулирования конфликта ряда арабских стран с Катаром, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента, передает РИА Новости.

"Мы ожидаем, что Турция поддержит урегулирование конфликта стран Персидского залива с Катаром и будет играть в нем важную роль", — сказал представитель Госдепа, отвечая на вопрос, какую позицию на переговорах с турецким правительством в рамках визита выразит госсекретарь.

Он также добавил, что Тиллерсон обсудит разрешение сирийского конфликта в рамках своего визита в Стамбул 9-10 июля.