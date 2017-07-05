Подписаться на уведомления
 

США надеются на помощь Турции в урегулировании катарского кризиса

 

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Стамбул выразил надежду на то, что Турция будет поддерживать процесс урегулирования конфликта ряда арабских стран с Катаром, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента, передает РИА Новости.

"Мы ожидаем, что Турция поддержит урегулирование конфликта стран Персидского залива с Катаром и будет играть в нем важную роль", — сказал представитель Госдепа, отвечая на вопрос, какую позицию на переговорах с турецким правительством в рамках визита выразит госсекретарь.

Он также добавил, что Тиллерсон обсудит разрешение сирийского конфликта в рамках своего визита в Стамбул 9-10 июля.

555 просмотров


Старости
Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки
Российский депутат об убийстве в Карабахе азербайджанской девочки
Наша погода
Сегодня 31° / 22°
7 Июл 29° / 21°
8 Июл 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9328 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Хафтар освободил Бенгази от террористов
Михаил Нейжмаков: «Гибель девочки всколыхнула весь Азербайджан» эксклюзив
Лукашенко: «В Нагорном Карабахе, Украине и Приднестровье надо наводить порядок» видео
Убийство на свадьбе в Гусаре
США надеются на помощь Турции в урегулировании катарского кризиса
Акция протеста азербайджанцев перед посольством Армении в Вашингтоне фото
Врачи о состоянии здоровья раненой армянами женщины
Немецкий депутат: «Армения должна вывести войска из Карабаха»
Ким Чен Ын испытал совершенно новую ракету
Британский депутат осудил преступление армян
Ильхам Алиев об убийстве мирных жителей в Карабахе
Евгений Михайлов: «Азербайджан должен наказать убийц Захры» Эксклюзив
Катар отверг требования арабских стран
Россия предложила странам СНГ направить воинские контингенты в Сирию
Вадим Карасев: «Армения совершила преступление против человечности» Эксклюзив
Эрдоган: «Турция и Германия нуждаются друг в друге»
Арабские страны резко ужесточат санкции в отношении Катара
«33 азербайджанских ребенка пали от рук армян»
Обвал цен на нефть
Узбекистан не вернется в «путинское НАТО» заявление министра
Турецкий депутат: «Азербайджан вправе ответить Армении силовым ударом» эксклюзив
Азербайджанские миротворцы отправились в Афганистан фото
Что стоит за убийством девочки в селе Алханлы? Отвечает турецкий депутат
В Ереване обещают и далее убивать азербайджанских детей
Игорь Шатров: «ООН обязала Армению вернуть земли» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться