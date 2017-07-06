ОБСЕ может рассчитывать на Беларусь как донора безопасности в Европейском регионе. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает БЕЛТА.

«Наши возможности вы хорошо знаете. Вы на нас можете всегда рассчитывать, особенно, что касается донорства безопасности в нашем Европейском регионе», - заявил глава государства. Он отметил, что существуют конфликты в таких регионах, как Украина, Нагорный Карабах, Приднестровье. «Это очень важные регионы, где нам надо по-европейски, цивилизованно наводить порядок. Мы с вами уже обсуждали многие проблемы общеевропейской безопасности, другие вопросы, которые входят в повестку дня ОБСЕ. Актуальность этих вопросов не исчезла. Она не просто сохраняется, а усиливается», - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен заявила о своем согласии с позицией главы белорусского государства в части роли организации в вопросе обеспечения мира и безопасности.

«Мы, как парламентарии, занимаем активную позицию, открыто обсуждаем проблемные вопросы», - сказала она. По словам Кристин Муттонен, также важно создание платформ для того, чтобы и правительства государств могли продолжить диалог по злободневным вопросам повестки дня.