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Михаил Нейжмаков: «Гибель девочки всколыхнула весь Азербайджан» эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Обострение на линии соприкосновения в зоне-армяно-азербайджанского конфликта, в результате которого погибли мирные жители приобрело ярко выраженный эмоциональный оттенок. Ведь среди жертв оказалась и двухлетняя азербайджанская девочка Захра.

Приведет ли случившееся к большой войне на Южном Кавказе? Ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, как он сообщил haqqin.az, попытался, как бы это сложно ни было, проанализировать происходящее без эмоций.

Эксперт отмечает, что основное внимание Турции по-прежнему приковано к ситуации в Сирии. Этой теме была посвящена, например, встреча министра обороны Турции Фикри Ишыка и главы Пентагона Джеймса Мэттиса в конце июня 2017 года. Оказать серьезную поддержку Баку в этих условиях Анкара вряд ли сможет (даже если речь идет не о прямом вмешательстве в конфликт).

«Можно обратить внимание и на позицию США. Дональд Трамп направил приветствие конференции «Нефть и газ Каспия», проходившей в начале июня в Баку, в котором подчеркивал «решительную поддержку Южного газового коридора» и «роль Азербайджана в усилении глобальной энергетической безопасности». Это хороший знак для Баку, но тут есть нюанс. Таким образом Вашингтон дает понять, что Азербайджан ему интересен именно в рамках крупных энергетических проектов. Кроме того, в условиях сложных американо-турецких отношений может возрасти роль Баку, как возможного связующего звена в американо-турецких контактах. Но в любом случае, США пока нужен Азербайджан, не вовлеченный в масштабные «горячие» конфликты», - уверен Нейжмаков.

При этом, как говорит эксперт, настоящий спусковой крючок любой масштабной войны – как правило, вовсе не инциденты на линии фронта:

«Как показывает история военных конфликтов, инциденты примерно равного масштаба могут в одних случаях приводить к эскалации противостояния, а в других – сохранять локальный характер. Это только поводы, которые стороны конфликта (или одна из них) могут использовать для начала крупной военной операции, но могут и после таких событий сохранять выжидательную позицию. Пока ясно только, что военное командование с обеих сторон одобряет более жесткие действия своих подразделений на линии соприкосновения. Но это еще не предвестие скорого масштабного военного конфликта».

«Тем не менее, эмоциональное потрясение от случившегося (а гибель девочки всколыхнула весь Азербайджан) может вызвать новый рост напряженности и на линии фронта», - подчеркивает Нейжмаков.

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