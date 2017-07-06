Хафтар освободил Бенгази от террористов

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар вечером в среду объявил о полном освобождении от террористических группировок второго по значимости города Ливии — Бенгази, передает РИА Новости.

"Вооруженные силы сообщают вам радостную весть — об освобождении города Бенгази от терроризма. Бенгази полностью освобожден", — заявил Хафтар во время своего видеообращения, распространенного пресс-центром армии.

Ливийская армия под руководством маршала Хафтара вела операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ и "Аль-Каида" более двух лет. Военные сообщали ранее, что контролируют большинство районов города.