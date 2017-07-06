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Трамп прилетел в Польшу

 

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Польшу. Официальные мероприятия, связанные с визитом, состоятся в четверг, передает РИА Новости.

В пятницу утром начнется серия встреч Трампа с руководством Польши. Откроет это мероприятие церемония официального приветствия президентом Польши Анджеем Дудой, после чего состоится разговор президентов в формате (один на один), а после переговоры в составе делегаций.

Вслед за этим Трамп примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили 10 руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан. Заключительным мероприятием визита станет выступление Трампа на площади Красиньских возле памятника Варшавского восстания.

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