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США грозят санкциями всем партнерам Ким Чен Ына

 

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон планирует вводить санкции против всех государств, которые ведут бизнес с Северной Кореей, передает РИА Новости.

«Чтобы изменить путь КНДР на военную эскалацию, мы должны сделать больше. Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем», — сказала она,

При этом Хейли подчеркнула, что «большая задача по соблюдению санкций ООН ложится на Китай», на который приходится 90% торговли КНДР.

«Есть страны, которые позволяют Северной Корее нарушать резолюции СБ ООН. Эти страны также хотели бы продолжать торговлю с США. Этого не произойдет», — резюмировала постпред.

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