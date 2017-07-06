«Вчерашняя трагедия, случившаяся с маленькой азербайджанской девочкой, еще раз всем показала одну очевидную истину: военного решения карабахского конфликта нет», - сказал в интервью haqqin.az бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Вячеслав Трубников.

«Вот видите, к чему приводит пауза в переговорных процессах. Во избежание гибели мирного населения с обеих сторон нужно продолжать переговоры, а МГ ОБСЕ активизировать свою работу в этом направлении», - не сомневается российский политолог, заверяя, что на ближайших же встречах с армянскими коллегами прямо скажет им, что решение конфликта должно иметь только одну формулу: здесь не было и быть не может ни победителей, ни побежденных.

«А мы со своей стороны - Россия, США и Франция как сопредседатели МГ ОБСЕ должны подстегивать стороны к мирным переговорам, альтернативы которым нет», - самоуверенно заявил haqqin.az российский политолог.