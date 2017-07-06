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Депутат Самед Сеидов: «Детоубийцам в Ереване нужна война» эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Армянский режим совершил чудовищное преступление, грубо нарушив все законы гуманитарного права, выразил свое мнение haqqin.az депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов, говоря о гибели пожилой женщины и маленькой девочки во время обстрела армянскими войсками из гранатометов села Алханлы Физулинского района.

«Сейчас различные международные организации ООН, посредники МГ ОБСЕ выражают соболезнование Азербайджану в связи с гибелью мирных людей. А ведь часть ответственности за смерть этих людей и на их совести. Именно из-за того, что эти организации не решаются назвать вещи своими именами, дать однозначную оценку армянской агрессии, более того, все время стремились ублажать захватчика, и происходят подобные варварские преступления.

Внешняя политика Азербайджана была абсолютно верной, когда было заявлено, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта. Ереван не хочет, чтобы в нашем многострадальном регионе воцарился мир. Детоубийцы в Ереване заинтересованы в продолжении конфликта, поэтому и предпринимает такие чудовищные провокации», - уверен С.Сеидов.

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