Накануне президент Армении отмечал свой день рождения. Сержу Азатовичу исполнилось 63 года. Надо заметить, что биография армянского президента, бывшего предводителя карабахских сепаратистов мне достаточно знакома (впрочем, он и поныне остается главным образом таковым, но это – другая тема), и я, помнится, однажды заинтересовался: много ли детей у него, у человека сделавшего убийство своих земляков, ведь карабахцами называют себя и азербайджанцы, своим жизненным кредо. Оказалось у будущего главы армянского государство две дочки, если мне не изменяет память Ануш и Сатеник. Тогда – дело было после Ходжалы – они наверное еще были школьницами, а может, студентками.

Конечно, мы не будем вспоминать о рассказах двойного перебежчика Ваана Мартиросяна о степанакертском прошлом Риты Саргсян. Не будем вспоминать и о рассказах Мартиросяна о жене Шармазанова. Хотя у нас изобилуют его интересные рассказы о них. Сегодня речь лишь о дочках.

Сейчас – Ануш – влиятельное лицо, по специальности она юрист, а муж - заместитель руководителя президентской администрации. Нет, я вовсе не о том, что зять и тесть неплохо пристроились у кормила руководства Арменией. Может, дело не только в удобстве, но и политической целесооразности.

После Ходжалы, помнится, я написал, мол, знают ли Ануш и Сатеник сколько ровесниц их папочка сделал сиротами или просто лишил жизни в Ходжалы? С того безответного вопроса минуло, считай, четверть века, а мне не дает покоя другой вопрос, похожий на давний: «А нельзя ли было обойтись без того, чтобы не палить из миномета по двухлетней Зохре Гулиевой? Жалко как-то…»

Очень надеюсь, что в том или ином виде этот вопрос встает в семейных разговорах в доме президента. Тем более сейчас, когда даже очень симпатизирующие армянским сепаратистам президенты и премьеры в ЕС и Америке укоризненно покачивают головами, мол, зря вы это наделали. Надо бы поаккуратней. Времена не те…

Я даже знаю, что ответит Серж Саргсян, президент и примерный семьянин. «Мы должны были это сделать, чтобы они знали, мы может пойти и на это». То есть, война и всякие законы, придуманные европейцами – одно, а наш счет с азерами – другое.

Именно так ответствовал Серж Азатович известному английскому писателю и политологу Томасу де Ваалу, когда тот решил напрямую спросить армянского президента, зачем они так поступили с Ходжалы, очень уж много крови, к тому же стариковской, женской, детской.

Зачем это вам нужно было? Английский политолог искренне надеялся, что Серж Саргсян даст исчерпывающий и убедительный ответ на вопрос, не дающий ему покоя: все-таки армяне, древний народ, многократно безвинно битый. Ну и т.д.

Оказалось, что С.Саргсян вовсе и не думал строить из себя без вины виноватого. Он, как припертый к стене убийца на скамье подсудимых прямо так, не таясь объявил: «Мы должны были это сделать, чтобы они забыли об этих землях». И точка. Это я к тому, что маленькая Зохра, делавшая первые шаги по земле и знать не знала ничего о Карабахе, где она родилась и армянах, которые беспрестанно будили ее своими минометами. Ей и в голову не могло придти, что сам армянский президент давно и безжалостно приговорил ее к смерти. Еще задолго до того как она родилась на свет. И в этом смысле Зохра была обречена.

Ее могли спасти лишь победоносная война Азербайджана, но Запад, да что там, Запад – весь мир только и говорит о мирном урегулирования карабахского конфликта. И это в ситуации ясной и понятной как дважды два: Армения захватила на глазах всего международного сообщества азербайджанские земли.

Это недопустимо, противозаконно, это мешает целому региону нормально жить и работать. Отчего же более двух десятилетий ни Европе, ни России, ни США не удается призвать к ответу маленькую воинственную Армению?

А если бы все было наоборот: Азербайджан изолировал бы свою автономию Нагорный Карабах, заодно оккупировал бы армянские территории, которые когда-то, кстати, считались азербайджанскими. Неужто Вашингтон из года в год кормил бы Ереван обещаниями, а Лавров говорил бы что карабахский конфликт не только армяно-азербайджанский?!

И неужели американская дипломатия ограничилась бы призывом «к тщательному, прозрачному расследованию данного инцидента», как это сделал, спасибо ему за бесстрашие, пресс-секретарь посольства США в Баку Кис Бин несколько лет назад, когда армянский снайпер безжалостно расстрелял 13-летнюю Айгюн Шахмалыеву в Тавузе. Так сколько же безвинных детей должно погибнуть на азербайджанской стороне, чтобы международное сообщество призвало агрессора к ответу?

Заметьте, уважаемый читатель – армянские минометы и гранатометы берут на прицел детей буквально в преддверии встречи «Большой двадцатки». Что сие означает: сепаратисты бросают вызов всему цивилизованному миру? Именно так. Ибо этот самый цивилизованный мир никак не может разобраться, кто в затяжном конфликте агрессор и кто жертва агрессии.

Действия сепаратистов, их нескончаемые провокации встречают растущее недовольство все большего числа политиков.

Не один час я потратил на то, чтобы просмотреть армянские СМИ. Что думают о случившемся армянские журналисты? Увы, не нашлось в армянской прессе человека, который задумался хотя бы о моральной стороне произошедшего. И это не случайность. С точки зрения идеологии в политической среде называемом армянством ничего не изменилось с той далекой поры, когда армянские партии несли знамена с призывом убить тюрка.

И не надо думать, что в Москве, Вашингтоне и Брюсселе этого не знают. Знают. И убеждают азербайджанскую сторону, что есть некая модель мирного урегулирования проблемы. Любая модель может быть применима в данной ситуации, но при одном непременном условии: нормы международного права должны заработать. Сколько президентов сменилось с начала карабахским событий в Москве и Вашингтоне? То-то и оно-то…

“Территориальную целостность Азербайджана необходимо восстановить в самые кратчайшие сроки»,- для того, чтобы в Москве прозвучало это заявление из уст действующего политика (все тот же депутат Дм. Савельев) понадобилось почти четверть века. Сколько времени нужно, чтобы с этим согласились и в других столицах?

Это я к тому, что ни в политическом окружении, ни в оппозиционных рядах, ни даже в семье у бывшего полевого командира Сержа Саргсяна нет ни единого человека, который сожалел бы о безвинно погибшей девочке с именем Зохра. Нет даже надежды на то, что такой человек в Армении может родиться.