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Труп 2-летней азербайджанки – подарок на день рождения Саргсяна наше послесловие

Автор: Чингиз Гусейноглу, автор haqqin.az 

Накануне президент Армении отмечал свой день рождения. Сержу Азатовичу исполнилось 63 года. Надо заметить, что биография армянского президента, бывшего предводителя карабахских сепаратистов мне достаточно знакома (впрочем, он и поныне остается главным образом таковым, но это – другая тема), и я, помнится, однажды заинтересовался: много ли детей у него, у человека сделавшего убийство своих земляков, ведь карабахцами называют себя и азербайджанцы, своим жизненным кредо. Оказалось у будущего главы армянского государство две дочки, если мне не изменяет память Ануш и Сатеник. Тогда – дело было после Ходжалы – они наверное еще были школьницами, а может, студентками.

Конечно, мы не будем вспоминать о рассказах двойного перебежчика Ваана Мартиросяна о степанакертском прошлом Риты Саргсян. Не будем вспоминать и о рассказах Мартиросяна о жене Шармазанова. Хотя у нас изобилуют его интересные рассказы о них. Сегодня речь лишь о дочках.

семья Саргсяна

Сейчас – Ануш – влиятельное лицо, по специальности она юрист, а муж - заместитель руководителя президентской администрации. Нет, я вовсе не о том, что зять и тесть неплохо пристроились у кормила руководства Арменией. Может, дело не только в удобстве, но и политической целесооразности.

После Ходжалы, помнится, я написал, мол, знают ли Ануш и Сатеник сколько ровесниц их папочка сделал сиротами или просто лишил жизни в Ходжалы? С того безответного вопроса минуло, считай, четверть века, а мне не дает покоя другой вопрос, похожий на давний: «А нельзя ли было обойтись без того, чтобы не палить из миномета по двухлетней Зохре Гулиевой? Жалко как-то…»

Очень надеюсь, что в том или ином виде этот вопрос встает в семейных разговорах в доме президента. Тем более сейчас, когда даже очень симпатизирующие армянским сепаратистам президенты и премьеры в ЕС и Америке укоризненно покачивают головами, мол, зря вы это наделали. Надо бы поаккуратней. Времена не те…

Я даже знаю, что ответит Серж Саргсян, президент и примерный семьянин. «Мы должны были это сделать, чтобы они знали, мы может пойти и на это». То есть, война и всякие законы, придуманные европейцами – одно, а наш счет с азерами – другое.

Именно так ответствовал Серж Азатович известному английскому писателю и политологу Томасу де Ваалу, когда тот решил напрямую спросить армянского президента, зачем они так поступили с Ходжалы, очень уж много крови, к тому же стариковской, женской, детской.

Зачем это вам нужно было? Английский политолог искренне надеялся, что Серж Саргсян даст исчерпывающий и убедительный ответ на вопрос, не дающий ему покоя: все-таки армяне, древний народ, многократно безвинно битый. Ну и т.д.

Оказалось, что С.Саргсян вовсе и не думал строить из себя без вины виноватого. Он, как припертый к стене убийца на скамье подсудимых прямо так, не таясь объявил: «Мы должны были это сделать, чтобы они забыли об этих землях». И точка. Это я к тому, что маленькая Зохра, делавшая первые шаги по земле и знать не знала ничего о Карабахе, где она родилась и армянах, которые беспрестанно будили ее своими минометами. Ей и в голову не могло придти, что сам армянский президент давно и безжалостно приговорил ее к смерти. Еще задолго до того как она родилась на свет. И в этом смысле Зохра была обречена.

Ее могли спасти лишь победоносная война Азербайджана, но Запад, да что там, Запад – весь мир только и говорит о мирном урегулирования карабахского конфликта. И это в ситуации ясной и понятной как дважды два: Армения захватила на глазах всего международного сообщества азербайджанские земли.

Это недопустимо, противозаконно, это мешает целому региону нормально жить и работать. Отчего же более двух десятилетий ни Европе, ни России, ни США не удается призвать к ответу маленькую воинственную Армению?

А если бы все было наоборот: Азербайджан изолировал бы свою автономию Нагорный Карабах, заодно оккупировал бы армянские территории, которые когда-то, кстати, считались азербайджанскими. Неужто Вашингтон из года в год кормил бы Ереван обещаниями, а Лавров говорил бы что карабахский конфликт не только армяно-азербайджанский?!   

И неужели американская дипломатия ограничилась бы призывом «к тщательному, прозрачному расследованию данного инцидента», как это сделал, спасибо ему за бесстрашие, пресс-секретарь посольства США в Баку Кис Бин несколько лет назад, когда армянский снайпер безжалостно расстрелял 13-летнюю Айгюн Шахмалыеву в Тавузе. Так сколько же безвинных детей должно погибнуть на азербайджанской стороне, чтобы международное сообщество призвало агрессора к ответу? 

Заметьте, уважаемый читатель – армянские минометы и гранатометы берут на прицел детей буквально в преддверии встречи «Большой двадцатки». Что сие означает: сепаратисты бросают вызов всему цивилизованному миру? Именно так. Ибо этот самый цивилизованный мир никак не может разобраться, кто в затяжном конфликте агрессор и кто жертва агрессии. 

Действия сепаратистов, их нескончаемые провокации встречают растущее недовольство все большего числа политиков.

Не один час я потратил на то, чтобы просмотреть армянские СМИ. Что думают о случившемся армянские журналисты? Увы, не нашлось в армянской прессе человека, который задумался хотя бы о моральной стороне произошедшего. И это не случайность. С точки зрения идеологии в политической среде называемом армянством ничего не изменилось с той далекой поры, когда армянские партии несли знамена с призывом убить тюрка.

И не надо думать, что в Москве, Вашингтоне и Брюсселе этого не знают. Знают. И убеждают азербайджанскую сторону, что есть некая модель мирного урегулирования проблемы. Любая модель может быть применима в данной ситуации, но при одном непременном условии: нормы международного права должны заработать. Сколько президентов сменилось с начала карабахским событий в Москве и Вашингтоне? То-то и оно-то…

“Территориальную целостность Азербайджана необходимо восстановить в самые кратчайшие сроки»,- для того, чтобы в Москве прозвучало это заявление из уст действующего политика (все тот же депутат Дм. Савельев) понадобилось почти четверть века. Сколько времени нужно, чтобы с этим согласились и в других столицах?

 Это я к тому, что ни в политическом окружении, ни в оппозиционных рядах, ни даже в семье у бывшего полевого командира Сержа Саргсяна нет ни единого человека, который сожалел бы о безвинно погибшей девочке с именем Зохра. Нет даже надежды на то, что такой человек в Армении может родиться.

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