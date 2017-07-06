Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнование в связи с гибелью двухлетней Захры Гулиевой в результате армянских обстрелов.

Azərbaycan erməni işğalına, günahsız insanların qətlə yetirilməsinə qarşıdır! Allah balaca Zəhraya və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! pic.twitter.com/orBqCiaEUM — Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) 5 июля 2017 г.

«Азербайджан выступает против армянской оккупации, убийства невинных людей. Да упокоит Аллах душу маленькой Захры и всех наших шехидов», — написала Мехрибан Алиева в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была госпитализирована и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям.