Драка на свадьбе в Гусаре

В гусарском селе Хурел во время свадьбы произошло убийство. Как передает Report, после застолья между 46-летним жителем села Ильгаром Айдамир оглу Улубековым и его односельчанином 35-летним Рамиком Адиль оглу Айдабековым произошел спор.

Рамик Айдабеков разбил лежавшую на столе бутылку и нанес осколками ранения в шею и голову Ильгару Улубекову. Получивший резаную рану аорты И.Улубеков скончался от кровопотери по дороге в Гусарскую центральную районную больницу.

Тело покойного передано родным после осмотра в Гусарском отделении Объединения судебной медэкспертизы и патологической анатомии.

По данным правоохранительных органов, во время спора стороны были в состоянии алкогольного опьянения. Рамик Айдабеков задержан.

Гусарской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.